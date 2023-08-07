9 августа
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Ночевали в институте, помогали семипалатинцам и исполнили "указ" Хрущева. Как появился и развивался АГМУ

7 августа 1954 года было принято решение о создании Алтайского государственного медицинского института. Altapress.ru рассказывает, как студенты и преподаватели жили в вузе, как после занятий изготавливали препараты и таблицы, а вечером “лопатили” зерно.

АГМУ.
АГМУ.
Барнаул. Юбилейные даты

  • 7 августа 1954 года было принято решение организовать в Барнауле Алтайский государственный медицинский институт. Занятия начались 1 октября — вуз принял 250 человек.

  • Для АГМИ выделили свежепостроенное административное здание на пр. Ленина, 40. Оно было совершенно не приспособлено для проведения занятий: ни учебников, ни мебели, ни общежитий для студентов и преподавателей. Поэтому они жили прямо в институте.

АГМУ.
АГМУ.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Фасад здания медицинского вуза имеет симметрично-осевую композицию и декоративный строй в стиле русской архитектуры классицизма начала XIX века. Его спроектировал архитектор А. Ковылин.

  • Многие учебники, мебель, муляжи и прочий инвентарь в АГМИ поставляли краевые и городские партийные и советские органы, предприятия, лечебно-профилактические учреждения и медицинские институты из других городов.

  • Учебный процесс в АГМИ шел по полной программе, а на кафедрах появлялись первые студенческие научные кружки. Итогом их работы стала первая общеинститутская студенческая конференция и первая почетная грамота Министерства высшего образования СССР за научную студенческую работу.

АГМУ.
АГМУ.
Барнаул. Юбилейные даты

  • После занятий студенты и преподаватели активно обустраивали институт, самостоятельно изготавливали для него таблицы и препараты. А вечером «лопатили» зерно первого целинного урожая.

  • В 1954 году на Алтай приехал Хрущев. По легенде, когда он ехал по проспекту Ленина с первым секретарем крайкома Николаем Беляевым и председателем крайисполкома Константином Пысиным, то спросил: «А врачи у вас есть? А мединститут?». Ему ответили, что нет. Когда Никита Хрущев указал на здание, мимо которого они проезжали и спросил, что это, ему ответили: КГБ. На это Хрущев якобы заявил, что здесь будет мединститут.

АГМУ.
АГМУ.
Барнаул. Юбилейные даты

  • В 1960 году институт выпустил первых врачей-лечебников. Край получил 194 врача, 12 из которых окончили учебу на отлично: Авдюничева – доцент АГМУ, Котов – будущий хирург Смоленской ЦРБ, Полевщикова – рентгенолог Краевой клинической больницы, Соколова – фтизиатр противотуберкулезного диспансера и другие.

  • Ученые АГМУ участвовали в разработке программы «Полигон» для помощи жителям Семипалатинска.

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