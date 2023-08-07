Ночевали в институте, помогали семипалатинцам и исполнили "указ" Хрущева. Как появился и развивался АГМУ

В 1954 году на Алтай приехал Хрущев. По легенде, когда он ехал по проспекту Ленина с первым секретарем крайкома Николаем Беляевым и председателем крайисполкома Константином Пысиным, то спросил: «А врачи у вас есть? А мединститут?». Ему ответили, что нет. Когда Никита Хрущев указал на здание, мимо которого они проезжали и спросил, что это, ему ответили: КГБ. На это Хрущев якобы заявил, что здесь будет мединститут.