Богатые арабы и китайцы могут массово хлынуть на Алтай

Иранцы и китайцы получили групповой «безвиз», по запросу арабских стран в России запускается «карта туриста», а иностранным инвесторам упрощают въезд в страну. На фоне этого министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил Алтайскому краю подумать, как привлечь в регион полезных для экономики людей из-за рубежа.

Наращивайте предложение

Максим Решетников посетил регион с рабочим визитом 5 августа, побывав, в частности, в «Белокурихе Горной» и особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь». Он заявил, что основная задача туристической отрасли в настоящее время — максимально быстрое наращивание предложения, и у Алтайского края в этом отношении очень хорошие перспективы.

Максим Решетников,

глава Минэкономразвития РФ:

С 1 августа в России введен групповой «безвиз» с Ираном и Китаем. По экспорту туристических услуг и приезду сюда иностранных инвесторов с 1 августа работает электронная виза. Думаю, вам это будет небезынтересно, потому что Алтайский край — то место, где можно и нужно принимать и иностранных инвесторов.

Он добавил, что Алтайскому краю стоит подумать о том, чтобы для въездных туристов тоже какие-то продукты готовить, потому что возможности такие у региона точно есть, вопрос лишь в продвижении.

Золотые ворота Алтая. rusturinvest.ru.

Алтай ждет арабских туристов

Министр также рассказал о готовящемся к запуску проекте «Карта туриста». Его суть заключается в том, что из-за рубежа можно будет открывать банковский счет в российском банке, класть на него деньги, приезжать в РФ и пользоваться либо виртуальной картой в телефоне, либо получить ее на физическом носителе.

По словам чиновника, эта проблема была у многих стран, особенно часто арабский мир делал запросы — арабы путешествуют, как правило, большими семьями, поэтому им надо много тратить, с наличными это было сложно. Теперь такая возможность открыта, уже в третьем квартале текущего года планируется отработать эксперимент.

Максим Волков демонстрирует сбербанковскую карту "Туриста Алтая".

К туристам добавятся инвесторы

Вместе с тем, из-за рубежа в Алтайском крае ждут не только туристов, но и новых инвесторов (для отечественных бизнесменов все двери открыты уже давно). По словам Максима Решетникова, Алтай — уникальное место для инвестиций, потому что здесь можно обеспечить всесезонную и всепогодную загрузку туробъектов.

К тому же, в крае действует особая экономическая турзона «Бирюзовая Катунь». В 2019 году здесь насчитывалось 22 резидента, восемь соглашений было расторгнуто. К настоящему времени в ОЭЗ числятся 33 инвестора. Максим Решетников назвал «Бирюзовую Катунь» исторически сильной зоной.

Деньги. unsplash.com

2022 год стал для площадки особенно успешным — здесь перевыполнен план по привлечению резидентов, создана инфраструктура, за счет бюджетного кредита планируется строительство подъездной дороги, кроме того, существенная часть займа пойдет на развитие горнолыжного сегмента в ОЭЗ.

За счет реструктуризации бюджетных кредитов 600 млрд направлено на подготовку земли для строительства новых объектов. На эти деньги в «Бирюзовой Катуни» создается стоянка и пожарное депо, в игорной зоне «Сибирская монета» — система водоотведения.

"Сибирская монета" с высоты птичьего полета. vk.com/letimvisoko

Белокуриха тоже может стать особой зоной

Максим Решетников сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант включения в ОЭЗ комплексного проекта «Белокуриха Горная» под собственным брендом.

Максим Решетников,

глава Минэкономразвития РФ:

Это позволит решить, в том числе, вопросы, связанные со строительством новых объектов. В ОЭЗ особый порядок, там поменьше природоохранных требований.

Как будет выглядеть памятник байкерскому топору на серпантине у Белокурихи-2. предоставлено АО "Курорт Белокуриха"

Правила будут проще, но строже

4 августа появилось сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон об ОЭЗ. В числе ключевых для Алтайского края моментов Максим Решетников отметил существенное сокращение сроков и бюрократических процедур, связанных с присвоением статуса резидента (15 дней вместо 40).

Кроме того, он указал на усиление механизмов привлечения к ответственности инвестора за невыполнение взятых им на себя обязательств. По словам министра, на Кавказе пришлось столкнуться с тем, что очень много территорий было разобрано, а затем ими просто торговали, никто ничего не вкладывал. Теперь регионам проще будет на таких инвесторов воздействовать.

Максим Решетников,

глава Минэкономразвития РФ:

Чтобы те, кто берет под строительство землю с подведенными коммуникациями, в конечном итоге в какие-то разумные сроки все же построили запланированные объекты, а не сидели и чего-то там ждали. При этом речь, конечно, не идет о том, чтобы за каждый день, месяц или даже полгода просрочки сразу что-то делать инвестору — жизнь сложнее всяких планов и надо быть гибкими.

Максим Решетников (в центре). Антон Червяков.

Куда всех селить?

Уже по итогам 2022 года число туристов, остановившихся в коллективных средствах размещения на Алтае, превысило доковидные показатели. Дополнительный приток могут дать описанные выше программы, а также освобождение туроператоров от НДС при продаже путевок по России, утвержденное президентом. Хватит ли в крае гостиниц?

По количеству мест размещения и их вместимости Алтайский край находится на первом месте по Сибирскому федеральному округу и продолжает развивать этот сегмент. К настоящему времени в портфеле региона числится 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности на общую сумму более 50 млрд рублей. Это 4,5 тысячи дополнительных номеров и столько же новых рабочих мест.

Гостиница «Турист». Фото предоставлено гостиницей «Турист».

Модульные гостиницы

Кроме того, край стал лидером по строительству модульных гостиниц. В ближайшие два года регион направит почти 1 млрд рублей на 12 проектов в этой сфере. По словам Решетникова, изначально эта программа планировалась на 6 тыс. номеров, но регионы подали заявок на 24 тыс., поэтому президент согласился выделить на нее дополнительно 11 млрд рублей.

В Алтайском крае под дополнительное финансирование подпадут четыре объекта на 50 номеров. Еще четыре проекта, в общей сложности на 1 тыс. номеров, находятся в стадии реализации. Инвестиции в них составят 30 млрд рублей. Чиновник отметил, что капитальные объекты создаются три-четыре года, а модульные — всего за сезон.

Турбаза "Эльдорадо". altaimap.ru

Министр экономики назвал достоинства Алтая

Максим Решетников указал, что в Алтайском крае есть туристические продукты на самый разный вкус. Это и абсолютно доступный отдых на турбазах, куда можно доехать на машине, и стремительно формирующийся новый сегмент средней ценовой зоны.

Он отметил, что, хотя правительство всегда выступает за развитие массового сегмента, важно и наличие пятизвездочных отелей. На подобные объекты можно, во-первых, привлекать зарубежных туристов, а во-вторых, в «пятерке» втрое больше рабочих мест в расчете на номер, чем в среднем в гостиницах с 3-4 звездами.

Максим Решетников,

глава Минэкономразвития РФ: