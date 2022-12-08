10 декабря
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Здоровье

Алтайский минздрав объяснил ситуацию с пациенткой, не получившей помощи и уехавшей лечить рак в Белоруссию

Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию с женщиной, которая не получила помощи и уехала лечить онкологию в Белоруссию. Комментарий опубликовало управление печати по региону.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Как сообщили в управлении, женщина находится на контроле онкологического диспансера. Результат анализа ее опухоли получили 7 ноября.

«Женщину проконсультировали специалисты онкоцентра. Было назначено лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, они едины для всего медицинского сообщества», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что 12 декабря пациентку госпитализируют в Рубцовске.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что жительница края долго не могла добиться обследования и назначения лечения от рака в регионе. Здесь ей поставили вторую стадию рака.

Она собрала сумму денег со знакомыми и уехала в Белоруссию. Там ей поставили четвертую стадию.

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