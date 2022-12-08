10 декабря
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Здоровье

Грипп пришел в Россию всерьез, сказала глава Роспотребнадзора

Свиной грипп (штамм H1N1) всерьез пришел в Россию в 2022 году, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам Поповой, свиной грипп наносит здоровью наиболее серьезный ущерб.

«Это вирус гриппа, А (H1N1) пандемического 2009 года. Тогда он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения», — отметила руководитель Роспотребнадзора.

Попова добавила, что против гриппа в России принимают все необходимые меры.

Среди мер профилактики — маски, чистые руки, лицо и гаджеты, а также чистые дыхательные пути.

Попова порекомендовала после посещения людных мест промывать нос, ладони и лицо.

«Это снижает риск, это в определенной мере защищает от заболевания», — подчеркнула она.

Напомним, свиной грипп выявили в 74 регионах России.

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