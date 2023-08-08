9 августа
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Жизнь

Часть барнаульцев остались без горячей воды из-за аварии. Адреса

Жители центральной части города, а также Индустриального района Барнаула останутся без горячего водоснабжения по разным причинам, сообщает СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Так, до 24:00 ночи отключат воду в 23-х многоквартирных домах центральной части города.

Это произойдет из-за повреждения, которое произошло в ночь на 9 августа под трамвайными путями в районе дома по пр. Ленина, 116.

Над устранением дефекта работают три бригады и 8 единиц техники.

Отключение горячей воды.
Отключение горячей воды.
СГК

Также до 22:00 вечера прекратят подачу водоснабжения в 47 многоэтажках Индустриального района. Там демонтируют заглушки на трубопроводах в районе ул. Попова, 39

Ранее около 5 тыс. барнаульцев осталались без горячей воды 7 августа.

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