Чем известен Виктор Бут, обменянный на американскую баскетболистку. Разбор altapress.ru

1 Кто такой Виктор Бут?

Виктор Бут — российский предприниматель, строил бизнес в сфере авиаперевозок. В 1990-х годах он основал компанию «Трансавиа» и алматинское предприятие IRBIS. Оно занималось поставками в страны Персидского залива, Нигерию и южноафриканские республики.

Во второй половине 1990-х годов Бут переехал в ОАЭ из-за начавшегося в его адрес расследования. Его подозревали в поставке оружия и других нелегальных грузах странам, попавшим под международные санкции.