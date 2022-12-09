День Героев Отечества. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем Героев Отечества в прозе
Поздравляю с Днем Героев Отечества и от души желаю доброй памятью чтить наших героев-предков и с большим уважением встречать героев современного мира. Пусть всегда будет, кому отстоять честь нашего Отечества, пусть будут наши Герои здоровы, крепки и непобедимы.
Поздравляю всех тех, кто по праву достоин сегодня праздновать День Героев Отечества. Пусть сегодня, 9 декабря, судьба воздаст вам за ваши заслуги и подарит столько же счастья, сколько сил вы положили на благо нашей Родины.
В День Героев Отечества хочу пожелать невероятного мужества и бравой отваги, верного патриотизма и самоотверженности души, благородных поступков и чуткости сердца, высоких целей и большого уважения, светлого счастья и непобедимого геройства.
Поздравления с Днем Героев Отечества в стихах
Могуча Россия на все времена —
И в прежние годы, и ныне.
Героями наша Отчизна сильна,
Отечество славится ими.
Сегодня героев поздравить хотим:
Вас много, мы вами гордимся.
Мы помним, мы любим — на этом стоим,
На вас походить мы стремимся.
Для тех, кто стоит на защите страны,
Мы душу и сердце откроем.
Отважны, надежны и духом сильны.
Так вечная слава героям!
Сегодня чтит страна своих героев.
Всех тех, кто до последнего стоял,
И, не жалея жизни и здоровья,
Сбивал с врага отчаянный оскал.
Кто шел под пули с буйной головою
И не пугался рвущихся гранат,
Кто за семью и Родину с любовью
И мужеством сметал заслон преград.
Мы головы сегодня преклоняем
За подвиги, что век не перечесть,
Преумножать и дальше обещаем
Страны родной величие и честь!
Не ради почестей и славы,
А для служения Отчизне
Примеры истинных героев
Важны сегодня в нашей жизни.
Лишь тот, кто жизнью рисковал
Не ради собственного блага,
Кто честь свою не предавал,
В ком есть и доблесть, и отвага,
Достоин званий и наград,
Может учить патриотизму.
Лишь тот герой, кто без бравад
Шагнул под пули, ради жизни…
Поздравления с Днем Героев Отечества в смс
Гордится Матушка Россия,
Что сыновья такие есть,
Кому бесстрашие по силам,
Хвала вам вечная и честь.
Мы вас сердечно поздравляем,
Пускай судьба вас бережет,
Здоровья, мужества желаем,
И лучших жизненных щедрот!
Всех героев нашей страны
Мы сегодня искренне чтим!
Помнить их всегда мы должны,
Вклад в державу их неоценим!
За отвагу, за храбрость и честь
Им «спасибо» будем твердить!
Они были, они всегда есть,
И в сердцах у нас будут жить!
День Героев Отечества нынче.
Поздравляю вас от души,
Страна богата смельчаками,
Герои наши хороши.
Спасибо вам за вашу храбрость,
За подвиг низкий вам поклон,
Сегодня всех мы громко славим,
Ведь каждый — просто эталон.
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