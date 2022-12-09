День Героев Отечества. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Могуча Россия на все времена —

И в прежние годы, и ныне.

Героями наша Отчизна сильна,

Отечество славится ими.



Сегодня героев поздравить хотим:

Вас много, мы вами гордимся.

Мы помним, мы любим — на этом стоим,

На вас походить мы стремимся.



Для тех, кто стоит на защите страны,

Мы душу и сердце откроем.

Отважны, надежны и духом сильны.

Так вечная слава героям!

Сегодня чтит страна своих героев.

Всех тех, кто до последнего стоял,

И, не жалея жизни и здоровья,

Сбивал с врага отчаянный оскал.



Кто шел под пули с буйной головою

И не пугался рвущихся гранат,

Кто за семью и Родину с любовью

И мужеством сметал заслон преград.



Мы головы сегодня преклоняем

За подвиги, что век не перечесть,

Преумножать и дальше обещаем

Страны родной величие и честь!