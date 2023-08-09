День коренных народов мира - 9 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем коренных народов мира в стихах
Коренных народов мира
В этот день я поздравляю,
Сохранить наследие предков
Для потомков вам желаю.
Пусть традиции народов
Не растают без следа,
Их гармонию с природой
Не разрушат города.
По своим законам жизни
В мире пусть они живут,
Коренных народов мира
Духи предков берегут.
День коренных народов мира —
Прекрасный повод пожелать
Добра, удачи, благодати,
Ни перед чем не унывать.
Сплоченности и сохранения
Традиций лучших всех времен,
Добрейшие пусть поздравления
Посыпятся на вас со всех сторон.
Столько народов в мире чудесных,
И всех я поздравить сегодня спешу,
С праздником Международным,
Всем счастья пожелать хочу!
Будь ты еврей, араб, иль немец,
Мы все едины на Земле,
Желаю всем тепла, достатка,
И чтоб не думать о войне!
Поздравления с Днем коренных народов мира в смс
Все народы коренные,
Принимайте поздравленья,
Этот день Международный,
Только ваш он без сомненья!
От души мы вам желаем,
Мира, счастья, и добра,
С праздником вас поздравляем,
В вашу честь кричим Ура-А!
Много коренных народов
В нашем мире проживает,
Поздравляем их сегодня,
Счастья им мы пожелаем,
Все обычаи, культуру
Пусть на веки сохраняют,
Жизнь их будет интересной,
Бед и горя пусть не знают!
Сегодня от души поздравим
Мы все народы коренные,
Вся жизнь и быт у них особый,
Традиции у них иные,
Пусть сохраняют для потомков
Культуру, это важно очень,
Желаем им большого счастья,
Оно придет к ним, знаем точно!