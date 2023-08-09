День коренных народов мира - 9 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Коренных народов мира

В этот день я поздравляю,

Сохранить наследие предков

Для потомков вам желаю.



Пусть традиции народов

Не растают без следа,

Их гармонию с природой

Не разрушат города.



По своим законам жизни

В мире пусть они живут,

Коренных народов мира

Духи предков берегут.

День коренных народов мира —

Прекрасный повод пожелать

Добра, удачи, благодати,

Ни перед чем не унывать.



Сплоченности и сохранения

Традиций лучших всех времен,

Добрейшие пусть поздравления

Посыпятся на вас со всех сторон.