9 августа
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Жизнь

Два федеральных министра могут посетить Алтайский край

Побывать в регионе в течение ближайшего месяца могут министры просвещения, а также промышленности и торговли. Точные сроки обсуждаются, сообщает Толк.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

На этой неделе Алтайский край может посетить вице-премьер Правительства РФ, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Сегодня будет обсуждаться маршрут, по которому проедет Мантуров.

Ранее министр промышленности посещал Алтайский край в марте 2021 года, когда приезжал в регион вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, так же как и Сергей Кравцов.

Визит главы министерства просвещения якобы также планировался на текущую неделю, однако его перенесли, предположительно, на начало сентября.

Напомним, этим летом в Алтайский край уже приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко, а 5 августа в регионе побывал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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