Томенко рассказал федеральному министру Решетникову о развитии туризма в Алтайском крае

Алтайский край получил самую большую федеральную субсидию на строительство модульных отелей - 944,8 млн рублей. В 2022 году привлечен рекордный за последние 5 лет объем частных инвестиций - 2,6 млрд рублей.

Это позволит существенно расширит возможности для размещения туристов. Максим Решетников подчеркнул, что Алтайский край имеет богатую природу и развитую инфраструктуру, это обеспечивает высокий спрос в любое время года.

Он призвал туристов со всей России и из-за рубежа приезжать на Алтай.

В прошлом году регион посетили 2,2 млн человек. Уже сейчас Алтайский край первый в Сибирском Федеральном округе по количеству мест размещения туристов и их вместимости.

Ожидается, что число гостей будет расти, поэтому необходимо строительство новых отелей.

Максим Решетников отметил, что развитие туризма невозможно без развития края. Губернатор Виктор Томенко уточнил, что уже подписанные соглашения позволяют создать дополнительно не только 4,5 тыс. номеров для туристов, но и около 4 тыс. новых рабочих мест.

В рамках развития туристических объектов также строятся новые дороги, социальная инфраструктура.

Налоги, полученные от туристической деятельности, расходуются на развитие всего края: ремонт и строительство школ и детских садов, больниц, строительство новых дорог и благоустройство.