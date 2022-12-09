10 декабря
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Жизнь

Фоторобот инопланетянина составила российская певица и показала его в ток-шоу

Фоторобот пришельца показала в шоу «Пусть говорят» на Первом канале певица Катя Лель.

НЛО
НЛО
СС0

По ее словам, гуманоид выходил с ней на связь.

Инопланетянина зовут Сен Тит, он биолог и живет на другой стороне Луны. После его появления в квартире появился свет, а у артистки пропали зубы, пишет «Мослента».

Не все — три коренных.

Певица уверена, что этот инопланетянин похитил катины зубы.

Ранее Катя Лель рассказала, что инопланетяне выходят с ней на связь постоянно — это происходит и в физическом, и в астральном мире. Артистка не возражает против таких встреч и не боится пришельцев.

«Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесешь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — сказала Катя Лель.

Между тем официальный представитель МИД пишет песни для Кати Лель и Наргиз.

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