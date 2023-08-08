В Алтайском крае возрождается система мелиорации. Как это скажется на развитии сельского хозяйства в регионе, руководители аграрных предприятий обсудили с губернатором края Виктором Томенко в ходе выездного совещания в Михайловском районе. Глава региона напомнил, что при внедрении системы орошения можно пользоваться мерами государственной поддержки.

Губернатор Томенко рассказал, как можно еще увеличить урожайность в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко отметил, что погодные условия в этом году были неблагоприятными – особенно в степной зоне края. Хозяйства, которые применяли инновационные технологии и заботились о подкормке и орошении земель, добились заметно более хороших результатов. В ходе рабочей поездки губернатор осмотрел поля крестьянского хозяйства «Партнер», где работает поливальная установка, собранная в Алтайском крае. Ее собрали на предприятии «Комплекс Агро».

«Этот сезон нас испытывал на прочность. Всю весну и весь июнь не было осадков. Удовлетворительный результат получили те хозяйства, которые работают по инновационным подходам. Те хозяйства, которые подбирают подходящие технологии для своих почвенно-климатических условий и те, кто занимаются системным питанием и уходом за растениями». - отмечает губернатор.

ООО «ТД «Комплекс Агро» производит элеваторное оборудование, комплексы для приготовления, хранения, внесения жидких и сухих комплексных удобрений, технику для обработки почвы, поливальные машины. Разработан современный посевной комплекс.

Сейчас в Алтайском крае порядка 8 тыс. гектаров вовлечены в процесс систематического орошения. На этих площадях в 11 районах 55 хозяйств выращивают кормовые культуры, а также овощи, картофель, ягоды.

Потенциально в крае может быть задействовано порядка 70 тыс. гектаров поливных участков.

На данный момент обмолочено около 3% площадей зерновых и зернобобовых культур, получено более 100 тыс. тонн урожая. Активно ведется сбор озимых, убрано уже 27%.

Губернатор напомнил, что существует система мер поддержки для тех, кто применяет систему мелиорации. Алтайский край включен в государственную программу по развитию мелиорации, которая дает возможность компенсировать до 50% затрат на разработку проектно-сметной документации на орошаемые участки. Кроме того, учитывая капиталоемкость строительства поливных систем, из краевого бюджета возмещается 50% стоимости поливальных машин.