Начнется ли вторая волна мобилизации, и кого могут вернуть домой. Мнения, комментарии

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Были случаи дезертирства?

Владимир Путин отметил, что такой проблемы нет. Подобные случаи были, но по словам президента, «сейчас их все меньше и меньше».

Он отметил, что подавляющее большинство тех, кто поддался панике, добровольно возвращаются обратно. После того, как бойцы адаптируются, они «воюют блестяще».