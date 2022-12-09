Особая кинокомиссия появится в Алтайском крае

Постановление подписано от 7 декабря 2022 года.
В приложении к документу указано, что основная задача кинокомиссии — создать условия для производства фильмов в Алтайском крае.
Для этого орган будет оказывать оказывать информационную поддержку кинопроектам в регионе, помогать кинематографистам консультациями, а также налаживать их содействие с органами власти и иными организациями.
Полномочия у кинокомиссии следующие: запрашивать у власти необходимые сведения и материалы и привлекать к работе специалистов заинтересованных организаций и общественных объединений.
Кто будет входить в орган, пофамильно пока еще не известно.
Ранее на 86-м году умер продюсер фильма «Крестный отец».
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