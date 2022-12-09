10 декабря
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Жизнь

Особая кинокомиссия появится в Алтайском крае

В целях развития и популяризации киноиндустрии в регионе Виктор Томенко подписал постановление краевого правительства о создании в регионе кинокомиссии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оскар
Оскар
СС0

Постановление подписано от 7 декабря 2022 года.

В приложении к документу указано, что основная задача кинокомиссии — создать условия для производства фильмов в Алтайском крае.

Для этого орган будет оказывать оказывать информационную поддержку кинопроектам в регионе, помогать кинематографистам консультациями, а также налаживать их содействие с органами власти и иными организациями.

Полномочия у кинокомиссии следующие: запрашивать у власти необходимые сведения и материалы и привлекать к работе специалистов заинтересованных организаций и общественных объединений.

Кто будет входить в орган, пофамильно пока еще не известно.

Ранее на 86-м году умер продюсер фильма «Крестный отец».

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