По ошибке мужчине выплатили 367 зарплат, а он отказался их возвращать

Сотрудник предоставил австрийский банковский счет, и зарплату должны были выплатить в евро. Вместо конвертации форинтов в евро сотруднику перевели всю сумму в евро.
Компания сразу поняла, что случилась ошибка и попросила мужчину вернуть деньги. Тот сказал, что у него больше нет доступа к австрийскому счету.
Выяснилось, что он снял 15,5 тыс. евро - 1,6 млн рублей наличными через банкомат и перевел на другой счет.
Компания смогла заморозить австрийский счет сотрудника и перевести часть средств обратно. Но они надеются вернуть всю сумму.
Мужчине грозит крупный штраф, сообщает Lenta.ru.
Ранее деньги все-таки пахнут. Сибирские муниципалитеты отстояли в суде право не платить за уборку несакционированных свалок