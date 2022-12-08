Пригородные поезда в Алтайском крае начнут курсировать по новому графику

Изменения коснулись следующих маршрутов:
- Скорые пригородные поезда «Просторы Алтая» № 6132 «Рубцовск — Барнаул» и № 6131 «Барнаул — Рубцовск» будут курсировать через день. Обратите внимание, что первый поезд будет отправляться в 15:53 — позже на 3 минуты. Прибытие по расписанию, в 20:06.
- Пригородный электропоезд № 6773 «Камень-на-Оби — Барнаул» будет отправляться в 7:01 — на 56 минут позже обычного. Прибытие будет тоже по другому времени — в 11:00 (на 53 минуты позже).
Кроме того, с переходом на новый график на отдельных маршрутах отменят садоводческие остановки. Это продлится с 11 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года
Также на электропоезда № 6774/6773 сообщением «Барнаул — Камень-на-Оби» и № 6776/6775 «Сузун — Барнаул» на остановочном пункте 747 км не будут принимать и высаживать пассажиров. Это связано с отсутствием спроса.
С 12 декабря появится новый скорый пригородный поезд № 7013 «Барнаул — Славгород». Он будет отправлять в 15:35, прибывать в 22:00. По обратному маршруту поезд отправится 13 декабря, отправление в 8:00 прибытие в 14:25. Курсировать поезд будет через день.
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