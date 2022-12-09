Массовый сбой произошел в российской соцсети «ВКонтакте». Пользователи жалуются, что не могут открыть сообщения, группы, а у некоторых не работает само приложение.

Согласно данным сайта Brand Analytics, проблемы начались в 7:00 мск.

79% пользователей жалуются, что у них не загружается соцсеть. 10% не могут открыть сайт, но могут пользоваться приложением. У 9% не работает приложение, хотя они могут зайти во «ВКонтакте» с компьютера.

«Обновления загружены, я перезагружала телефон, удаляла и снова скачивал приложение. Сам „ВК“ работает, а приложение — нет», — жалуется одна из пользователей.

Больше всего сообщений о сбое поступает из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Ранее глобальный сбой произошел в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена).