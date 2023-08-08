Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни. О смерти сообщила его супруга на радиостанции "Говорит Москва", передает " Коммерсантъ ".

Причиной смерти легендарного переводчика стала продолжительная болезнь. Прощание с ним пройдет 11 августа.

Родился Леонид Володарский в Москве 20 мая 1950 года. Отучился в Московском государственном институте иностранных языков им. Мориса Тореза.

Занимался переводом художественных произведений писателей американского и английского происхождения.

Володарский стал одним из первых, кто перевел книги Стивена Кинга. Он же дал русскоязычной аудитории возможность прочесть произведения Джерома Сэлинджера.

Широкую известность Леониду Володарскому принес синхронный перевод зарубежных кинокартин, который появился в СССР и России в 1980-х и начале 1990-х годов.

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