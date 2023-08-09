Скончался Сергей Санников - бывший гендиректор ассоциации Алтайских строителей

Сергей Санников скончался 6 августа на 75-м году жизни.

Сергей Тимофеевич родился в Пермской области 2 июля 1948 года. После армии в 1974 году он учился на заочном отделении Алтайского пединститута. Одновременно он работал секретарем комитет комсомола

С 1987 года его утвердили на должность зампреда Октябрьского райисполкома.



В период с 1992-го по 1994-й работал первым заместителем главы администрации города Барнаула.

С 1994-го по 2004-й возглавлял комитет администрации Алтайского края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству.

После этого работал в минрегионразвития Республики Алтай исполняющим обязанности замминистра регионального развития Республики Алтай.

Под руководством Сергея Санникова в 2009 году создали четвертую в России Саморегулируемую организацию «Алтайские строители». Ее руководителем он избирался восемь лет подряд.

Прощание с Сергеем Тимофеевичем пройдет 9 августа с 11:30 до 13:00 по адресу: Барнаул, улица Аносова, 8, траурный зал.

Ранее скончался известный тележурналист и шеф-редактор алтайских "Вестей".