10 декабря
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Жизнь

Скульптуру кота с длинной лапой предложили установить в Барнауле

Чугунную скульптуру «Сибирского кота» предложили поставить в Барнауле, сообщает Barnaul 22.

Скульптуру кота предлагают установить в Барнауле.
Скульптуру кота предлагают установить в Барнауле.
"Барнаул 22".

Литейный завод готов установить фигуру кота в необычной позе. Он вылизывает длинную лапу.

Поставить скульптуру предлагают на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова.

По словам автора публикации, идею поддержал барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев.

«Если большинство отзывов будет положительными, обратимся в администрацию с просьбой разрешить монтаж и согласовать место, — пишут в сообществе.

Ранее туристов на Алтае удивили скульптурой человека из стекла.

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