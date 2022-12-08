10 декабря
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Жизнь

Журналисты The New York Times устроили массовую забастовку

Большинство журналистов и других сотрудников газеты The New York Times проводят однодневную забастовку, передает «Ъ».

Газета.
Газета.
CC0

Массовую забастовку устроили впервые 40 лет. Работники недовольны тем, что переговоры руководства компании с профсоюзом длятся почти год (с марта 2021).

Стороны пока так и не смогли прийти к соглашению по целому ряду пунктов, в частности по увеличению зарплаты, удаленной работе и медицинскому обслуживанию.

Так, профсоюз требует повысить зарплаты на 10%, а затем на 5,5% в 2023 и 2024 годах, руководство компании предлагает повысить соответственно на 5,5% и 3%.

В забастовке участвует более 1,1 тыс. человек из 1,8 тыс.

Ранее стало известно, что Китай сотрясают крупнейшие протесты за последние 30 лет. Что там происходит — разбор altapress.ru.

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