Что за автомобиль, который подарил внешность «Москвичу-3», продают за 1,9 млн рублей в Барнауле

JAC JS4 — компактный переднеприводный кроссовер. Его габариты — 4410 — 1800 — 1660.
В автомобиле действует система бесключевого доступа. Также владелец может управлять JAC JS4 через телефон.
Кузов выкрашен в глянцевый белый цвет. Отличительная черта — узкие фары. Обивка в салоне из ткани и кожи.
Для пассажиров доступно радио, подключение к Bluetooth, два USB разъема спереди и сзади, розетка 12В спереди.
У JAC JS4 бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач вариатор и 136 лошадиных сил.
С выходом отечественной новинки «Москвич-3» появилась информация, что автомобиль — это перелицованная версия китайской коллеги. И действительно, если поставить их рядом, то можно увидеть разительно сходство.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!