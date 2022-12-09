10 декабря
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Автоновости

Что за автомобиль, который подарил внешность «Москвичу-3», продают за 1,9 млн рублей в Барнауле

JAC JS4 2022 года выпуска продают за 1,9 млн рублей в Барнауле. Именно его характеристики и даже внешний вид достались новому автомобилю «Москвич-3». Объявление размещено на drom.ru.

JAC JS4 2022 года выпуска за 1,9 млн рублей
JAC JS4 2022 года выпуска за 1,9 млн рублей
Drom.ru

JAC JS4 — компактный переднеприводный кроссовер. Его габариты — 4410 — 1800 — 1660.

В автомобиле действует система бесключевого доступа. Также владелец может управлять JAC JS4 через телефон.

Кузов выкрашен в глянцевый белый цвет. Отличительная черта — узкие фары. Обивка в салоне из ткани и кожи.

Для пассажиров доступно радио, подключение к Bluetooth, два USB разъема спереди и сзади, розетка 12В спереди.

У JAC JS4 бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач вариатор и 136 лошадиных сил.

С выходом отечественной новинки «Москвич-3» появилась информация, что автомобиль — это перелицованная версия китайской коллеги. И действительно, если поставить их рядом, то можно увидеть разительно сходство.

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