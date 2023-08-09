День 531-й. Самое важное к утру 9 августа

Польша перебрасывает на границу с Белоруссией дополнительно тысячу солдат, сообщает министерство национальной обороны;

Литва, Латвия и Польша совместно выработали механизм полного закрытия границы с Белоруссией в случае возникновения критической ситуации, заявила BNS премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните;

Евросоюз не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку он не является военной организацией, этот вопрос нужно адресовать НАТО и отдельным странам, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано;

Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard-1, техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена на Украину;

ВСУ модернизировали порядка 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 таким образом, чтобы они могли нести дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, при этом украинские ВВС каждые 24 часа перемещают самолеты с западными ракетами с базы на базу;

Власти США предприняли меры для снятия препятствий по экспорту российского продовольствия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен;

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Указ предусматривает механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета;

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил с официальным визитом Болгарию;

The New York Times сообщает, что из-за больших потерь в ходе контрнаступления ВСУ вывели с фронта одну из подготовленных Западом бригад;

Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, позволявшей получить вид на жительство в обмен на инвестиции;

Правительство Британии сообщило, что страна добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список. Список в отношении Белоруссии расширен на шесть позиций;