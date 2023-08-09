9 августа
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Политика

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии переехала в российскую деревню и увидела "Макушку лета". Видео

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сняла в аренду дом в рязанском селе Петрушово.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

Экс-сотрудницу австрийской дипмиссии заметили в селе на празднике «Макушка лета», пишет Vidsboku. В Петрушево каждый год в августе съезжаются жители окрестных сел и дачники.

Экс-главу МИД Австрии и заметили возле часовни, где обычно проводятся гуляния. На празднике в Петрушово она сидела на лавочке вместе с жителями и другими гостями.

Там и выяснилось, что карин Кнайсль сняла дом в аренду у одной француженки, которая не так давно приобрела в милом и аккуратном селе дом.

На празднике Кнайсль была в пестрой синей юбочке, белой блузе. По ее словам, ей очень нравится в деревне, как играют дети. Кнайсль призналась — ей по душе, что по деревенским улочкам гуляют курицы, утки, гуси, козы.

Что ей Петрушево напомнило деревню, в которой она жила в Австрии.

Бывшая глава МИД немного говорит по-русски, поэтому с удовольствием общается с местными пенсионерами, а бабушки и дедушки - с ней.

Чем занимается

В деревне она читает русскую классику, учит язык, пишет книги.

Не так давно была на саммите "Россия - Африка" и на Петербургском экономическом форуме. также ей поступило предложение преподавать в университета Санкт-Петербурга.

Эмиграция

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством. Впоследствии выяснилось, что она уехала во Франции. Но, по ее словам, угрозы настигли ее и там. Поэтому она уехала в Россию.

Возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год.

Свадьба

Карин Кнайсль в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент РФ Владимир Путин.

Тогда российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.

Визит президента в Австрию был частный. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел на своем лимузине.

Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца – ряд экспертов заявил, что это «знак подчинения президенту России».

"Роснефть"

В 2022 году независимый директор «Роснефти» Карин Кнайсль покинула совет директоров российской компании.

В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок, отмечает ТАСС.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.

Путин

На празднике "Макушка лета" Кнайсль обмолвилась, что последний раз видела президента РФ Владимира Путина в 2019 году.

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