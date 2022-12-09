10 декабря
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Происшествия

Мега-пожар в ТЦ. Авиацию готовит МЧС для ликвидации огня

ТЦ «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе в Москве загорелся. Здание полностью охвачено огнем, пишет Газета.Ru.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Группа "Москва и Подмосковье"

Проживающие неподалеку от места ЧП сообщили, что слышали звук взрыва гулкий, раскатистый и волна. Дом 20 этажей затрясся, как при землетрясении.

На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России.

По уточненным данным, площадь пожара в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» 7000 кв. метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Между тем крупнейший пожар на барнаульском предприятии тушили 110 человек и поезд.

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