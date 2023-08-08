Мэр забаррикадировался в своем автомобиле на въезде во двор администрации города, когда увидел правоохранителей.

Силовикам пришлось разбить окно машины и даже выстрелить в воздух, прежде чем главу города удалось задержать.

По предварительной информации, Большакову вменяют получение взятки.

В то же время задержан ряд его помощников, тоже высокопоставленных лиц. Причины задержания пока не комментируют, в СКР утверждают, что делом занимаются не они.

Мэром Андрея Большакова назначили в январе 2022 года по итогам конкурсного отбора кандидатов.

Ранее в Алтайском крае потребовали отставки главы Завьяловского района.