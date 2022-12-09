Страшный пожар охватил крупный торговый центр в Подмосковье. Причины и проверка (обновлено)

Горит торговый центр «Мега Химки» в Подмосковье. Площадь пожара уже составила 17 тыс. кв. м. Altapress.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Начало пожара

Сообщение о пожаре поступило около 6 утра 9 декабря в городском округе Химки. Возгорание началось в магазине OBI. По информации Telegram-канала Baza, в магазине продавали мебель и деревянные сооружения.

По приезде на место происшествия спасатели обнаружили горящую кровлю, площадью 250 кв. м. Огонь стремительно распространялся. Baza сообщает, что пламя охватило всю площадь супермаркета.

Предварительно пострадавших нет.

Взрывы

Позже огонь добрался до строительного отдела. Начали взрываться аэрозоли и банки с красками. Площадь обрушения составила 5 тыс. кв. м.

Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса, сообщает ТАСС.

Борьба с возгоранием

Первые подразделения пожарных прибыли на место происшествия через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили РИА Новости.

По некоторым данным площадь возгорания составляет уже 17 тыс. кв. м. Пожар тушат более 70 человек и 20 единиц техники.

«Тушение осложняются конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — сообщили в МЧС России.

Также в готовность приведена авиация.

Обновлено 14:29

Основная причина пожара — короткое замыкание. По версии экстренных служб, были различные нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь.

Ущерб от пожара может достигнуть 20−30 млрд рублей, сообщает ТАСС. Также стало известно, что в пожаре погиб человек, предположительно, охранник магазина.

Проверка

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки», сообщает ТАСС.