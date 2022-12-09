О странностях вернувшегося после пандемии 2009 года штамма гриппа рассказала известный биолог

Свиной грипп, вызвавший пандемию в 2009 году, после этого слабо проявлял себя, но сейчас по неизвестной причине «поднял голову».

При этом сам сезон гриппа в России начался значительно раньше обычного, указала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Пик гриппа, по ее словам, обычно приходится на январь, февраль или март, пишет Lenta.ru. Специалист также подчеркнула, что в каждом сезоне в популяции распространяются несколько штаммов гриппа, однако один из них считается более опасным.

В этом году им стал H1N1 (pdm09), в народе его называют свиной грипп.

По мнению биолога, ситуация со свиным гриппом в России является поводом для волнения. Дело в том, что этот штамм быстро распространяется — сегодня 10%, а завтра — 50.

В этом году в популяции одновременно ходят COVID-19, грипп и вирус респираторного синцития. Визуально при осмотре одно заболевание от другого нельзя отличить из-за схожести симптомов.

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Поводами обращаться к врачам Баранова назвала любые затруднения дыхания и температуру 39−40 градусов.

Ранее глава Роспотребнадзора сказала, что грипп пришел в Россию всерьез. А свиной грипп выявили в 74 регионах страны.