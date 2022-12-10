Поздравления с Днем футбола в прозе
Футбол — это одновременно спорт, игра, зрелище и азарт, потому я желаю каждому футболисту успешных тренировок, новых побед и достижений, а всем болельщикам — интересных матчей и побед любимой команды! Пускай этот прекрасный вид спорта объединяет сердца людей!
Поздравляю со Всемирным днем футбола. Желаю ярких и запоминающихся таймов жизни, в которых будет много голов в ворота соперников и завистников. Пусть твоя дорога будет гладкой и мягкой, как на футбольном поле газон, пусть на трибунах твоей души всегда звучит поддержка родных голосов!
Поздравляю с Днем футбола и хочу пожелать если играть, то красиво, если болеть, то громко, если стремиться, то к победе, если любить, то родных, друзей, свою жизнь и, конечно же, футбол. Пусть крики «оле-оле» подбадривают твоё сердце, пусть постоянно судьба даёт тебе пасы удачи.
Поздравления с Днем футбола в стихах
Всемирный день футбола отмечаем!
Пусть праздник будет, как красивый гол!
Болельщикам и игрокам желаем,
Чтоб наш футбол вперед победно шел,
Примите нынче наши поздравленья!
Любимей вида спорта в мире нет,
Всем игрокам желаем достижений,
Неповторимых матчей и побед!
Все, кто к игре неравнодушен —
Болельщик, тренер, футболист —
Пусть отведет сегодня душу,
Пусть будет важный гол забит.
Пускай спортивный комментатор
Дает слова мои в эфир:
Я со всемирным днем футбола
Сегодня поздравляю мир!
Забей на все ненужные проблемы,
Важней нет ничего футбольной темы!
Кто с нами, тот все это понимает,
Трибуны криком «гол» взрывает!
Мы футболистам пожелаем силы,
Чтоб каждый гол — особенный, красивый,
Фанатам — положительных эмоций,
Им тоже силы надо, между прочим!
Поздравления с Днем футбола в смс
С Днем футбола поздравляю,
Всем фанатам пожелаю:
Пусть команда побеждает,
К популярности шагает!
Всем здоровья пожелаю,
Зрелищ ярких день за днем,
Пусть футбол наш процветает,
По миру идет победным путем!
Со Всемирным днем футбола!
Пусть летит в ворота мяч.
Даже пусть на грани фола
Много дарит жизнь удач,
Чтоб во всем победы ждали,
Чтобы не было штрафных,
Чтобы вы не прозябали
На скамейке запасных.
Самых лучших игроков
И любителей мы снова
Поздравляем молодцов,
В День особенный — футбола!
Пожелать мы будем рады
И побед Вам, и награды
В спорте ждут пусть продвижение,
Радость, счастье, вдохновение!
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!