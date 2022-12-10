10 декабря
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Жизнь

Каждая вторая компания в Барнауле собирается дарить новогодние подарки сотрудникам

В Барнауле вручать подарки на Новый год сотрудникам в 2022 году собирается больше организаций больше, чем когда-либо, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Новый год. Подарки.
Новый год. Подарки.
СС0

Каждая седьмая компания будет дарить подарки сотрудникам (14%), их детям — каждая вторая (48%), а в каждой пятой организации (22%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других.

А вот на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 30% организаций.

Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой.

Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги.

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