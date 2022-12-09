Повзрослевшие «Папины дочки» вернутся на телеэкраны в скором времени

Таким образом, он вернется на экраны спустя 10 лет, пишет РБК. Кто из героев появится в продолжении «Папиных дочек», не уточняется.

Первые эпизоды сериала СТС начал транслировать 15 лет назад, с тех пор вышло 20 сезонов и 410 серий, напоминает bfm.ru.

Сюжет

В основе сюжета «Папиных дочек» — жизнь психотерапевта Сергея Васнецова, от которого ушла жена, оставив ему на воспитание пятерых дочерей.

Ранее «папина дочка» попросила Авербуха построить для них новый особняк. Пара долго скрывала связь.

В сериале «Папины дочки» Арзамасова играла самую умную — Галину Сергеевну.