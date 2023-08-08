9 августа
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Жизнь

Родители хотят ограничить время пребывания детей в интернете

Многие родители детей от 8 до 12 лет хотели бы воспользоваться сервисом, который будет ограничивать время пребывания в интернете. Также этой услугой воспользовались бы родители подростков от 13 до 16 лет, об этом сообщает РБК.

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com

Исследование было проведено 3-7 августа среди 600 родителей детей в возрасте 8-16 лет в 227 населенных пунктах.

По мнению 32% опрошенных, детям 8-12 лет достаточно проводить время в интернете два часа в сутки. Также 23% респондентов хотят уменьшить время пребывания их детей в интернете до часа, а 19% наоборот увеличить до трех часов.

А среди родителей подростков 13-16 лет самой популярной оказалась опция «два часа интернета в день», ее выбрали 33% опрошенных. Но 23% считают, что время пребывания их детей в интернете контролировать не нужно.

Ранее мы сообщали, что детям младше 15 лет стоит запретить пользоваться интернетом.

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