Роскомнадзор начинает блокировать неподтвержденные номера

Речь идет о тех картах, которые выдаются клиентам бесплатно во время промоакций.
Также блокироваться будут и корпоративные сим-карты, которые компании обычно заказывают для своих сотрудников, передает АМИТЕЛ.
С начала августа в России операторам рассылают списки сим-карт, чтобы в дальнейшем провести блокировку.
Речь идет о тех картах, которые выдаются клиентам бесплатно во время промоакций.
Также блокироваться будут и корпоративные сим-карты, которые компании обычно заказывают для своих сотрудников, передает АМИТЕЛ.
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