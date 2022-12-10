Смертность от наркотиков выросла среди детей и подростков

В России с 2017 года число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, выросло в 2,5 раза. Об этом заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений и с летальным исходом в подростковой среде.

Число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, за этот же срок снизилось почти на 40%, но ситуация «остается тревожной».

«За десять месяцев этого года — впервые за четыре последних года — увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия», — отмечает представитель МВД.

Он добавил, что с 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. Эта тенденция сохранится в текущем году.

Ранее стало известно, что на Алтае задержали продавцов синтетических наркотиков.