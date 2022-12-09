Заболеваемость свиным гриппом растет в Алтайском крае

В крае фиксируют риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитальный вирус, относящиеся к ОРВИ. Но есть и случаи гриппа.

«Насколько мне известно, уже порядка 20 случаев гриппа лабораторно подтверждено. Большинство из этих случаев — свиной грипп H1N1», — отметил Шевченко.

Вероятно, число заболевших продолжит увеличиваться. Свиной грипп опасен для детей до шести лет, пожилых людей и с сопутствующими заболеваниями.

По статистике, взрослый здоровый человек переносит свиной грипп без тяжелых осложнений.